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Здоровье

О рисках между первым и вторым уколами «Спутника V» рассказал врач

Между первым и вторым уколами вакцины «Спутник V» существует риск заболеть, а также перенести коронавирусную инфекцию тяжелее.

Вакцинация.
Вакцинация.
pixabay.com.

«После вакцинации иммунная система все-таки ослаблена, она „работает“ на вакцину, соответственно, резервов на борьбу с реальной болезнью у нее остается мало. В принципе, в первое время после прививки заболеть легче, чем в обычном состоянии», — рассказала врач-инфекционист клинической больницы имени Боткина Мария Белопольская изданию «Доктор Питер».

Можно подхватить коронавирус либо другую инфекцию. Врач отметила, что эти риски скорее имеют теоретический характер, на практике подобных случаев не было.

Если после первого укола человек заразится коронавирусом, то второй компонент вакцины ему вводить не будут, уверена эксперт, пишет News.ru. В этом случае через три-четыре месяца нужно будет сдать тест на антитела: если их будет немного, тогда нужно заново вакцинироваться через полгода.

В России есть три вакцины от коронавируса, две из которых — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — применяются сейчас в ходе массовой вакцинации. «КовиВак» ожидает регистрацию.

Эксперты уверены, что в скором времени в стране будет выработан коллективный иммунитет.

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