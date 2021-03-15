О рисках вакцинации во время поста рассказали российские врачи

О рисках вакцинации во время Великого поста предупредили эксперты, пишет « Комсомольская правда ».

При недостатке белков в рационе адекватной реакции иммунной системы на прививку не будет, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава Елена Волчкова. Легкоусвояемые белки содержат мясо, рыба и яйца.

Способность к перевариванию и усвоению белка с возрастом снижается, отметила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева. Чем меньше животного белка будет в организме пожилого человека, тем меньше будет эффект от вакцины.

Между тем научных доказательств несовместимости вакцинации и поста нет, пишет Lenta.ru.

Однако люди преклонного возраста и с заболеваниями ЖКТ находятся в зоне риска, поэтому во время поста им не стоит исключать из рациона животный белок.

Великий пост продлится семь недель и завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 2 мая.