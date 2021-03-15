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Жизнь

У православных начался Великий Пост. Что можно есть

У православных христиан начался Великий пост, который продлится семь недель.

Великий пост.
Великий пост.
ekaterinburg-eparhia.ru

Во время поста верующие должны соблюдать умеренность в пище, не употребляя мясо, яйца и молочные продукты.

Рыбу разрешается есть в исключительные дни.

Однако допустимы послабления для детей, беременных женщин, больных и тех, кто занят тяжелым трудом.

В целом пост подразумевает не только сдержанность в пище, но и душевные ограничения, пишет «Росбалт». Так, Иоанн Златоуст называл пост «удалением зла, обузданием языка, отложением гнева и укрощением похотей».

Ранее алтайский священник Роман Неверов отметил, что человек не попадет в ад, если в Великий пост съест кусочек колбасы, но при этом следует считать грехи, а не калории.

Пост завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 2 мая.

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