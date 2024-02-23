О самых полезных морепродуктах рассказал диетолог

Мидии
Лучше всего белок усваивается из мидий.
Также в них содержатся цинк, йод, железо, натрий и витамины группы В. Этот продукт необходимо употреблять людям с ослабленным иммунитетом.
Кальмары
Морепродукт содержит витамины В12 и В6, которые необходимы для поддержания работы кровеносной и нервной систем.
Также регулярное употребление блюд с кальмарами благоприятно сказывается на внешнем виде: улучшается состояние волос и ногтей благодаря кальцию и фосфору.
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