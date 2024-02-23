23 февраля
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Здоровье

О самых полезных морепродуктах рассказал диетолог

По словам врача, лучшие источники белка — мидии и кальмары, сообщает "Лента.ру".

Мидии. Морепродукты.
Мидии. Морепродукты.
ССО

Мидии

Лучше всего белок усваивается из мидий.

Также в них содержатся цинк, йод, железо, натрий и витамины группы В. Этот продукт необходимо употреблять людям с ослабленным иммунитетом.

Кальмары

Морепродукт содержит витамины В12 и В6, которые необходимы для поддержания работы кровеносной и нервной систем.

Также регулярное употребление блюд с кальмарами благоприятно сказывается на внешнем виде: улучшается состояние волос и ногтей благодаря кальцию и фосфору.

Ранее врачи рассказали, какая рыба может быть опасна для здоровья человека.

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