22 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Врачи рассказали, какая рыба может быть опасна для здоровья человека

Некоторые виды рыбы рекомендуют употреблять с осторожностью, сообщает "Лента.ру".

Рыба, морепродукты
Рыба, морепродукты
pixabay.com/

Эти рыбы могут содержать внутри плоских описторхов — червей-паразитов, способных поражать печень человека:

  • сазан,
  • карась,
  • чехонь,
  • вобла,
  • язь

Также специалисты предостерегают от употребления мяса акулы, рыбы-меч, тунца, а также макрели и марлина. Эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, способные отравить организм человека.

В то же время самыми безопасными видами рыб назвали:

  • сельдь,
  • горбушу,
  • треску,
  • минтай,
  • скумбрию.

Ранее в Крыму забили тревогу: опасная, редкая, но прожорливая рыба начала уничтожать фауну.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость