Врачи рассказали, какая рыба может быть опасна для здоровья человека

Эти рыбы могут содержать внутри плоских описторхов — червей-паразитов, способных поражать печень человека:

сазан,

карась,

чехонь,

вобла,

язь

Также специалисты предостерегают от употребления мяса акулы, рыбы-меч, тунца, а также макрели и марлина. Эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, способные отравить организм человека.

В то же время самыми безопасными видами рыб назвали:

сельдь,

горбушу,

треску,

минтай,

скумбрию.

Ранее в Крыму забили тревогу: опасная, редкая, но прожорливая рыба начала уничтожать фауну.

Самое важное - в нашем Telegram-канале