Врачи рассказали, какая рыба может быть опасна для здоровья человека

Эти рыбы могут содержать внутри плоских описторхов — червей-паразитов, способных поражать печень человека:
- сазан,
- карась,
- чехонь,
- вобла,
- язь
Также специалисты предостерегают от употребления мяса акулы, рыбы-меч, тунца, а также макрели и марлина. Эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, способные отравить организм человека.
В то же время самыми безопасными видами рыб назвали:
- сельдь,
- горбушу,
- треску,
- минтай,
- скумбрию.
Ранее в Крыму забили тревогу: опасная, редкая, но прожорливая рыба начала уничтожать фауну.
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