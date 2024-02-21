В Крыму бьют тревогу: опасная, редкая, но прожорливая рыба уничтожает фауну

Это гупер. Она угрожает мелкой фауне Черного моря.

Администрация Алуштинского аквариума призвала не забирать редкую добычу домой, а приносить специалистам аквариума, пишет РБК.

Как эта рыба попала в Черное море — никто не знает. Этот вид опасен тем, что он очень прожорливый.

Двух рыб уже поймали и поместили в отдельный аквариум.

О рыбе

Груперы — из семейства окуней. Они пригодны для употребления в пищу и богаты фосфором, кальцием и другими полезными веществами. Обитают рыбы в Атлантическом океане и Средиземном море, указывает mail.ru.

Ранее легендарную иглобрюхую рыбу поймали российские рыбаки. У Красногорска на Сахалине рыбаки поймали рыбу фугу. Субтропические виды стали заплывать дальше на север из-за высокой температуры воды в этом году.

Фугу ядовита, поэтому опытные рыбаки отпустили экзота.

Между тем фугу кусала другого приморского рыбака. Это произошло недалеко от села Владимиро-Александровского.

Рыбак высвободил рыбу из сети, отпустил обратно в реку, поливал ее водой, чтобы та поскорее пришла в себя и уплыла. А фугу очнулась и схватила его за палец, прокусив кожу до крови.

По словам мужчины, зубы у рыбы как у лошади. Рыбине удалось отхватить даже кусок кожи с пальца. Несмотря на травму, рыбак унес фугу на глубину, после чего та резво уплыла.

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