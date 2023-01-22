О самых полезных продуктах зимой рассказала диетолог

В зимнее время года стоит употреблять более калорийную и теплую пищу, сообщает «Известиям» диетолог Людмила Микитюк.

Так, специалист отмечает, в рацион следует включить рыбу — источник жирных кислот Омега-3. Также, по словам эксперта, не стоит пренебрегать горячими и сытными овощными супами.

Прекрасным вариантом для зимнего питания врач считает один из самых богатых питательными веществами продуктов — овсянку.

Диетолог рекомендует употреблять морковь и капусту, в которых много полезных микроэлементов.

А ягоды, заключает Микитюк, как черника, малина и клубника, в зимний период — самый настоящий кладезь витаминов.

Ранее врачи назвали продукты, спасающие от зимней хандры.