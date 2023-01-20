Врачи назвали продукты, спасающие от зимней хандры

Специалисты считают, что осенью и зимой люди все чаще испытывают сезонные аффективные расстройства.
Их опасность в том, что они могут перерасти в депрессию, апатию и хроническую усталость. Самыми сложными месяцами в году эксперты называют январь и февраль.
Для борьбы с сезонным унынием, советуют диетологи, можно разнообразить рацион рядом продуктов.
Например, стоит обратить внимание на злаки, богатые клетчаткой, витамином В12 и фолиевой кислотой. Эти вещества необходимы для борьбы с депрессией.
Полезна рыба, в состав которой входит белок, не вызывающий расстройства желудка или воспаления.
Из сладостей медики рекомендуют употреблять темный шоколад. В нем содержится магний, способный облегчить симптомы депрессии.
Ранее о пользе антивозрастной ягоды для пожилых людей рассказала врач.
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