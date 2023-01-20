20 января
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Здоровье

Врачи назвали продукты, спасающие от зимней хандры

О способах избавиться от усталости и депрессии зимой рассказали врачи, пишет «Бийский рабочий».

Депрессия.
Депрессия.
СС0

Специалисты считают, что осенью и зимой люди все чаще испытывают сезонные аффективные расстройства.

Их опасность в том, что они могут перерасти в депрессию, апатию и хроническую усталость. Самыми сложными месяцами в году эксперты называют январь и февраль.

Для борьбы с сезонным унынием, советуют диетологи, можно разнообразить рацион рядом продуктов.

Например, стоит обратить внимание на злаки, богатые клетчаткой, витамином В12 и фолиевой кислотой. Эти вещества необходимы для борьбы с депрессией.

Полезна рыба, в состав которой входит белок, не вызывающий расстройства желудка или воспаления.

Из сладостей медики рекомендуют употреблять темный шоколад. В нем содержится магний, способный облегчить симптомы депрессии.

Ранее о пользе антивозрастной ягоды для пожилых людей рассказала врач.

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