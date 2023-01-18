О пользе антивозрастной ягоды для пожилых людей рассказала врач

По словам специалиста, клюква также помогает в профилактике раннего старения.

«Витамин C, который содержится в ягоде, очень хорошо помогает снизить риски развития атеросклеротического поражения стенок сосудов и предотвратить развитие остеопороза и ожирения», — уточняет Лазуренко.

Врач отмечает, что клюква — хороший источник растворимой и нерастворимой клетчатки.

По совету врача, употреблять клюкву можно как свежую, так и заваривать некрепкие морсы без добавления сахара и меда или же есть ягоду в сушеном виде.

При проблемах с ЖКТ, рекомендует эндокринолог, употреблять клюкву не стоит, кислота может спровоцировать воспалительный процесс или усилить уже имеющиеся воспаления.

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