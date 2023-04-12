О самом вредном шоколаде рассказала специалист

Это — белый шоколад.

Продукт не содержит какао-бобов. Однако в его составе есть какао-масло, которое, по словам эксперта, имеет не очень приятный вкус. Поэтому в белый шоколад добавляют больше сахара и различные ароматизаторы — клубники, малины, сообщила диетолог Елена Соломатина.

В белом шоколаде больше жиров, значит, он более калорийный.

А в темном шоколаде много полифенолов, антиоксидантов, которые предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее как выбрать полезный и безопасный шоколад для ребенка, рассказала врач. По словам специалиста, шоколад в рацион ребенка можно вводить после трех лет.

При выборе темного и молочного шоколада, стоит отдать предпочтение молочному, но только если в нем содержится не более 30% какао-бобов.

В составе шоколада не должно быть пальмового масла и других жиров, эмульгаторов, красителей, ароматизаторов и любых добавок, кроме летицина — натурального загустителя, который способствует лучшему усвоению жиров.