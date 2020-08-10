О самом загадочном явлении при COVID-19 рассказал эксперт

У некоторых пациентов, перенесших COVID-19 не вырабатываются антитела. Этот факт является одной из загадок SARS-CoV-2, считает академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Институт наблюдает за более чем 200 переболевших COVID-19 пациентов, рассказал Тотолян в интервью «Известиям».

«Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали», — отметил академик.

По словам специалиста, обычно антитела не способны вырабатываться в организме при иммунодефицитных состояниях, однако таких людей в мире немного.

«А вот среди выздоравливающих от коронавирусной инфекции их оказалось значительно больше», — подчеркнул иммунолог.

Тотолян также обратил внимание — в мире также есть люди, которые совсем не подвержены коронавирусу.

Он рассказал о медиках, которые работали с пациентами по три-четыре месяца в «красной зоне», но у них так и не появилось антител к COVID-19, пишет ura.ru.

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По мнению врача, изучение двух этих факторов поможет найти универсальное средство борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Не столь затратном в сравнении с вакциной и к тому же быстрее получаемом», — считает Тотолян.

Опасность

Для создания вакцины, подходящей для широкого применения, требуется в среднем 4−5 лет после начала разработки препарата. Поэтому утверждать, что созданная несколько месяцев назад вакцина от COVID-19 является безопасной, невозможно, заявил академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Препарат имеет два риска — он может оказаться неэффективным и вызвать побочный эффект в организме.