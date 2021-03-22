Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

О самой полезной позе для сна рассказал специалист

Самой оптимальной позой для сна является та, при которой человек лежит на боку с немного согнутыми руками и ногами, рассказал врач-невролог, заведующий кафедрой алгологии и реабилитации Института восточной медицины РУДН Евгений Соков.

Сон.
Сон.
ССО

«Поза с немного согнутыми руками и ногами наиболее оптимальна для расслабления. И желательно на правом боку. Когда вы лежите на левом боку, сердце испытывает нагрузку от сдавливания средостением и легкими», — цитируют Сокова «Аргументы и факты».

Врач не рекомендовал спать на животе — в таком случае человеку приходится поворачивать голову набок. В результате этого артерии и вены шеи, дыхательные пути перегибаются и скручиваются.

Сон должен длиться не меньше семи-восьми часов, пишет «Росбалт». Идеальное время для сна — с 22:00 до 06:00 утра.

Между тем в Алтайском крае продают базу в живописном месте, где можно спать на пчелах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость