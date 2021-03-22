О самой полезной позе для сна рассказал специалист

Самой оптимальной позой для сна является та, при которой человек лежит на боку с немного согнутыми руками и ногами, рассказал врач-невролог, заведующий кафедрой алгологии и реабилитации Института восточной медицины РУДН Евгений Соков.

«Поза с немного согнутыми руками и ногами наиболее оптимальна для расслабления. И желательно на правом боку. Когда вы лежите на левом боку, сердце испытывает нагрузку от сдавливания средостением и легкими», — цитируют Сокова «Аргументы и факты».

Врач не рекомендовал спать на животе — в таком случае человеку приходится поворачивать голову набок. В результате этого артерии и вены шеи, дыхательные пути перегибаются и скручиваются.

Сон должен длиться не меньше семи-восьми часов, пишет «Росбалт». Идеальное время для сна — с 22:00 до 06:00 утра.

Между тем в Алтайском крае продают базу в живописном месте, где можно спать на пчелах.