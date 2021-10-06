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Здоровье

О снижении заболеваемости ковидом в мире за неделю объявила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения объявила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире за неделю.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

По данным ВОЗ, число новых случаев инфицирования уменьшилось за семь дней на 9%, а летальных исходов — на 4%, сообщает ТАСС.

Такая тенденция наблюдается с августа. За минувшую неделю коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, более 54 тыс. умерли.

Значительное снижение новых случаев инфицирования зарегистрировано в Африке (на 43%), Восточном Средиземноморье (на 21%), Юго-Восточной Азии (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%) и Америке (на 12%). В Европе заболеваемость выросла на 5%. Смертность увеличилась на 2% в Европе и Америке, тогда как в остальных регионах зафиксировано ее уменьшение, особенно в Африке (на 25%).

Россия находится на третьем месте по самому большому числу заразившихся за неделю. На первом месте США, на втором — Великобритания.

Также ВОЗ сообщила, что «дельта"-штамм коронавируса расширил свою географию за неделю со 187 до 192 стран. Пополнился перечень территорий, в которых присутствуют штаммы «альфа», «бета» и «гамма».

Ранее глава ВОЗ заявлял, что к сентябрю должно быть привито 10% населения каждой страны, чтобы победить пандемию

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