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Здоровье

О состоянии легких и сердца после выздоровления от коронавируса рассказали врачи

По мнению австрийских медиков, повреждения легких и сердца после коронавируса не остаются навсегда, сообщает ТАСС.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Но на восстановление органов требуется до нескольких месяцев.

Медики наблюдали за 82 пожилыми пациентами, которые перенесли COVID-19. Ученые регулярно брали у пациентов кровь на анализ и делали новые снимки легких каждые шесть недель.

В первые дни после выписки повреждения легких были у 88% пациентов. У 59% пациентов в сосудах были тромбы, а работа левого предсердия серьезно нарушилась.

Ситуация улучшилась спустя три месяца — видимые повреждения легких наблюдались только примерно у половины переболевших COVID-19, а кашель, тромбы и другие последствия инфекции проявлялись реже.

«Плохая новость заключается в том, что следы повреждений остаются на снимках легких пациентов даже через несколько недель после их выписки из больницы. Есть и хорошая новость — со временем они исчезают. Это говорит о том, что легкие могут залечивать подобные повреждения», — рассказала одна из авторов исследования Сабрина Саханич.

Результаты исследования говорят о том, что многие тяжелые последствия коронавирусной инфекции не являются необратимыми. Однако самым важным вопросом по-прежнему остается стойкость иммунитета к COVID-19, пишет polit.ru.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

Первая волна

Между тем в России еще не закончилась первая волна коронавируса, заявил врач-инфекционист, ведущий научный сотрудник Института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

Осенью прогнозируется подъем заболеваемости, но это не вторая волна.

«У нас эта волна длится и далека от окончания, поэтому мы говорим пока про первую волну, в которой могут быть самые разнообразные возможности для повышения заболеваемости», — сказал специалист.

Малышев напомнил — осенью ожидается и общий подъем заболеваемости ОРВИ.

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