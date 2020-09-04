Эксперт: в России еще не закончилась первая волна коронавируса

Осенью прогнозируется подъем заболеваемости, но это не вторая волна.
«У нас эта волна длится и далека от окончания, поэтому мы говорим пока про первую волну, в которой могут быть самые разнообразные возможности для повышения заболеваемости», — сказал специалист.
Малышев напомнил — осенью ожидается и общий подъем заболеваемости ОРВИ.
Об обонянии
Также врач-инфекционист отметил — к потере обоняния может привести любое ОРВИ, а не только COVID-19, пишет bfm.ru. Обоняние пропадает, потому что «нос забит выделениями», пояснил Малышев. И добавил, что при других респираторных инфекциях также может пострадать вкус.
Непобедим
Ранее американские исследователи заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 никогда не удастся победить полностью.
Вирус будет существовать вместе с человечеством подобно ВИЧ.
При этом специалисты сомневаются, что с помощью вакцины людям удастся приобрести долговечный иммунитет, поскольку защита у переболевших, которую обеспечивают антитела, постепенно ослабляется.
А главный инфекционист Минздрава признала, что с циркулирующим коронавирусом придется жить дальше и говорить о победе над COVID-19 пока преждевременно.