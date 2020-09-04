Эксперт: в России еще не закончилась первая волна коронавируса

Осенью прогнозируется подъем заболеваемости, но это не вторая волна.

«У нас эта волна длится и далека от окончания, поэтому мы говорим пока про первую волну, в которой могут быть самые разнообразные возможности для повышения заболеваемости», — сказал специалист.