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Здоровье

Эксперт: в России еще не закончилась первая волна коронавируса

В России еще не закончилась первая волна коронавируса, заявил врач-инфекционист, ведущий научный сотрудник Института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев, пишет «Интерфакс».

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Осенью прогнозируется подъем заболеваемости, но это не вторая волна.

«У нас эта волна длится и далека от окончания, поэтому мы говорим пока про первую волну, в которой могут быть самые разнообразные возможности для повышения заболеваемости», — сказал специалист.

Малышев напомнил — осенью ожидается и общий подъем заболеваемости ОРВИ.

Об обонянии

Также врач-инфекционист отметил — к потере обоняния может привести любое ОРВИ, а не только COVID-19, пишет bfm.ru. Обоняние пропадает, потому что «нос забит выделениями», пояснил Малышев. И добавил, что при других респираторных инфекциях также может пострадать вкус.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
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Непобедим

Ранее американские исследователи заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 никогда не удастся победить полностью.

Вирус будет существовать вместе с человечеством подобно ВИЧ.

При этом специалисты сомневаются, что с помощью вакцины людям удастся приобрести долговечный иммунитет, поскольку защита у переболевших, которую обеспечивают антитела, постепенно ослабляется.

А главный инфекционист Минздрава признала, что с циркулирующим коронавирусом придется жить дальше и говорить о победе над COVID-19 пока преждевременно.

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