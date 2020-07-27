О специфических симптомах коронавируса и гриппа рассказал Онищенко

Отличительными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса, а также затрудненность дыхания, что нехарактерно для гриппа, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

При гриппе пневмония — вторичное явление, отметил Онищенко. При этом при COVID-19 поражение легких является доминантным.

«У человека температура, у человека затрудненное дыхание. Легкое, когда поражено, это интоксикация, это кашель, это затрудненность дыхания, человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кровь кислородом», — рассказал Онищенко.

Говоря о потере обоняния и вкуса, специалист отметил, что они специфичны именно для коронавируса, поскольку при гриппе эти чувства могут притупляться, но речь об их полной потере не идет.

Кроме того, по словам Онищенко, отличительный признак COVID-19 — тяжелое течение у старших возрастных групп, тогда как гриппом серьезно болеет и молодежь.

«При наличии больного COVID-19 взрослого дети, как правило, реагируют менее активно. А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми, и так далее. Это не значит, что вирус не заражает, он просто течет гораздо легче», — пояснил специалист.

При гриппе и ОРЗ процесс развивается стремительнее, инкубационный период составляет семь дней, при коронавирусе следует говорить о 14-дневном инкубационном периоде, добавил Онищенко.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия. CC0

Критическими для COVID-19 являются 12-й, 13-й, 14-й дни болезни, после них состояние пациента или резко ухудшается, или он начинает выздоравливать, пишет bfm.ru.

Онищенко оценил и пневмонию при COVID-19. По его мнению, она совсем другая, «вряд ли можно назвать пневмонией поражение, которое идет при коронавирусе».

Изменчивое мнение

В феврале Геннадий Онищенко заявлял, что грипп в Алтайском крае опаснее, чем коронавирус, «заболеванием которым в РФ выявлено два случая китайских» (на тот момент, — прим.ред.).

«Да, коронавирус — новое заболевание, но не такое страшное, как грипп. Мы сегодня говорим о коронавирусе, заболеванием которым в РФ выявлено два случая китайских, но ничего не говорим о том, что порог заболеваемости гриппом превышен в Алтайском крае», — отметил Геннадий Онищенко.

Бывший глава Роспотребнадзора заявил о необходимости напомнить населению о подъеме заболеваемости гриппом, который «сегодня является самой опасной болезнью по количеству заболевших». По его словам, от обычного гриппа умерло больше людей, чем от коронавируса.