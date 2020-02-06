Онищенко заявил, что грипп в Алтайском крае страшнее, чем коронавирус

Депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что грипп в Алтайском крае опаснее, чем коронавирус, «заболеванием которым в РФ выявлено два случая китайских». Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, коронавирус — новое заболевание, но не такое страшное, как грипп. Мы сегодня говорим о коронавирусе, заболеванием которым в РФ выявлено два случая китайских, но ничего не говорим о том, что порог заболеваемости гриппом превышен в Алтайском крае», — отметил Геннадий Онищенко.

Бывший глава Роспотребнадзора заявил о необходимости напомнить населению о подъеме заболеваемости гриппом, который «сегодня является самой опасной болезнью по количеству заболевших». По его словам, от обычного гриппа умерло больше людей, чем от коронавируса.

Коронавирус 2019-nCoV

У коронавируса 2019-nCoV нет специфических симптомов. Клиническая картина сходна с теми, что бывают при многих острых респираторно-вирусных инфекций: кашель (сухой или с мокротой, повышение температуры, интоксикация организма, одышка, чувство сдавленности за грудной клеткой).

Китай , вирус. CC0

Некоторые коронавирусы поражают желудочно-кишечный тракт с болями и нарушениями стула.

В Барнауле усилили меры безопасности в аэропорте. Сотрудники Роспотребнадзора встречают пассажиров у трапа самолетов и тепловизором измеряют температуру тела.

Если она превышает 37 градусов, и будут подозрения на заболевание, то у больного возьмут анализ. Его отправляют в лабораторию Новосибирский центр вирусологии «Вектор».