О сроках пика и спада омикрона в России рассказал эксперт

Судя по кривым заболеваемости в разных странах, пик омикрона придется в России на начало февраля, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, пишет Lenta.ru.

Он предположил, что заболеваемость омикроном снизится до довольно низких значений уже к концу февраля.

Эпидемия

По мнению Альтштейна, эпидемия омикрона в России началась в конце декабря.

«Примерно 9−10 декабря мы видим отчетливо, как от кривой, которая была характерна для дельты и соответствовала ей, отщепилась линия, которая пошла вверх. Это уже почти чистый омикрон. До сих пор идет нарастание. Было 16 тысяч у нас примерно, из которых, по-видимому, половина была дельта, а половина омикрон, а сейчас у нас 30 тысяч, и это, скорее всего, почти чистый омикрон», — добавил он.

Ранее российский врач заразился омикроном и подробно описал течение заболевания.