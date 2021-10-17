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Здоровье

О «суперволне» ковида в России предупредил эксперт

Нынешняя волна коронавируса в России продлится до весны, заметного снижения заболеваемости не произойдет, заявил иммунолог Николай Крючков, пишет ura.ru.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

«Текущая волна, в кавычках, будет частью большой суперволны „осень-зима-весна“. Сейчас видим только часть этой суперволны. И опять мы увидим, что вверх пойдет заболеваемость, потом, во второй половине ноября, у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации. Далее мы переждем какое-то время, и опять выше пойдет, будет уже декабрьская, а точнее, январская волна, и затем, скорее всего, весенняя», — сказал специалист.

По его мнению, серьезной стабилизации ситуации между вспышками не будет, так же как и низких цифр заболеваемости.

«Поэтому назовем ее большой суперволной», — сказал Крючков.

Эпидемиолог Эдуард Шунков со своей стороны отметил, что длительно циркулирующий вирус должен терять свои свойства, чтобы занять нишу в структуре заболеваемости, не приводя к летальному исходу среди носителей, пишет bfm.ru. Он подчеркнул, что когда появляется вакцина, окончание эпидемии — это вопрос времени.

Ранее о появлении нового коронавируса-мутанта предупредил профессор.

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