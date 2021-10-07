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Жизнь

О появлении нового коронавируса-мутанта предупредил профессор

Охвативший мир коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным, а потом, пройдя через серию мутаций, снова перейти на человека, но уже как новейший коронавирус, пишет Straits Times.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU пояснил, что коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз.

Потом этот многократно мутировавший вирус перейдет на человека и вызовет пандемию.

По его мнению, это может произойти, например, на американском континенте, где коронавирус Sars-CoV-2 в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей, как это происходит в Азии.

Российский вирусолог предсказал появление супер-штамма ковида, которому вакцины не страшны.

Российский вирусолог отметил — конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов. Таким образом, вирус либо полностью уничтожится, либо он будет всегда на полшага впереди коллективного иммунитета.

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