Российский вирусолог предсказал появление супер-штамма ковида, которому вакцины не страшны

Через несколько лет может появиться мутантный штамма коронавируса, на который не будут действовать современные вакцины, пишут « Известия » со ссылкой на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующего кафедрой эпидемиологии, микробиологии и паразитологии Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, заведующего лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаила Щелканова.

Коронавирус. Он с нами надолго.

Любой вирус, особенно РНК-содержащий, может существовать лишь в форме «облака вариантов», считает ученый. При этом даже в одной инфицированной клетке есть не один, а несколько вариантов вируса.

Российский вирусолог отметил — конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов. Таким образом, вирус либо полностью уничтожится, либо он будет всегда на полшага впереди коллективного иммунитета, пишет Lenta.ru.

«Поэтому появление эскейп-мутанта, избегающего действия сегодняшних вакцин, это вопрос времени», — сказал российский вирусолог.

При этом эксперт считает, что в ближайшее время появления такого вида вируса не стоит ожидать, а сейчас все российские вакцины эффективны против тех вариантов, которые известны. Однако спустя некоторое время появится вирусный штамм, который будет избегать действия существующих вакцин.

Ранее сообщалось, что после вакцинации «Спутником V» потребуется другая прививка.

Вакцины

В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи.