13 мая
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Здоровье

О связи между погодой и распространением коронавируса рассказала профессор

Заболеваемость ковидом в ближайшие пару месяцев напрямую зависит от погоды, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет РИА Новости.

Барнаул после дождя.
Барнаул после дождя.
Михаил Хаустов

По ее словам, разные штаммы коронавирусной инфекции возникают по всему миру, «конкурируя» между собой".

«И какой из них (штамм) в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала Баранова.

Так, если будет сухо и тепло, то заболеваемость пойдет на существенный спад, пишет «Росбалт».

А в пасмурную и дождливую погоду люди будут собираться в помещениях, в том числе и больших. Это увеличит шансы на распространение инфекции.

Ранее сообщалось, что ВОЗ и мировые лидеры могли предотвратить катастрофу COVID-19.

Документ жестко критикует власти Китая, Европы и Северной Америки и рекомендует приступить к широкомасштабным реформам в области предупреждения и предотвращения эпидемий.

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