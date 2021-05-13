О связи между погодой и распространением коронавируса рассказала профессор

По ее словам, разные штаммы коронавирусной инфекции возникают по всему миру, «конкурируя» между собой".

«И какой из них (штамм) в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала Баранова.

Так, если будет сухо и тепло, то заболеваемость пойдет на существенный спад, пишет «Росбалт».

А в пасмурную и дождливую погоду люди будут собираться в помещениях, в том числе и больших. Это увеличит шансы на распространение инфекции.

Ранее сообщалось, что ВОЗ и мировые лидеры могли предотвратить катастрофу COVID-19.

Документ жестко критикует власти Китая, Европы и Северной Америки и рекомендует приступить к широкомасштабным реформам в области предупреждения и предотвращения эпидемий.