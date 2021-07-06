О трех эпидемиях осенью рассказал российский ученый

Речь идет о сезонных вспышках эпидемий гриппа, пневмонии и коронавируса.

По словам специалиста, избежать особенно тяжелой эпидситуации позволит массовая вакцинация, пишет Lenta.ru.

«Прошлой осенью нам удалось избежать этой ситуации благодаря тому, что около 70% населения привилось против гриппа. Вместе с тем, не стоит забывать о вакцинации от пневмококковой инфекции, так как в противном случае помимо вспышек гриппа и коронавируса нас может ожидать эпидемия пневмонии», — заявил Горелов.