О трех эпидемиях осенью рассказал российский ученый

Речь идет о сезонных вспышках эпидемий гриппа, пневмонии и коронавируса.
«Мы опасаемся того, что сезонные эпидемии гриппа и коронавируса могут наложиться друг на друга», — пояснил врач.
По словам специалиста, избежать особенно тяжелой эпидситуации позволит массовая вакцинация, пишет Lenta.ru.
«Прошлой осенью нам удалось избежать этой ситуации благодаря тому, что около 70% населения привилось против гриппа. Вместе с тем, не стоит забывать о вакцинации от пневмококковой инфекции, так как в противном случае помимо вспышек гриппа и коронавируса нас может ожидать эпидемия пневмонии», — заявил Горелов.
Подъем заболеваемости коронавирусом, с которым Россия столкнулась в середине июня, пойдет на спад к середине июля, рассказал ТАСС Андрей Исаев, гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.