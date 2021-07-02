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Эксперты спрогнозировали, когда схлынет волна коронавируса и нахлынет новая

Подъем заболеваемости коронавирусом, с которым Россия столкнулась в середине июня, пойдет на спад к середине июля, рассказал ТАСС Андрей Исаев, гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ. Впрочем, этот и другие эксперты прогнозируют, что осенью начнется следующий подъем заболеваемости. А в Кремле говорят о возможном введении жестких мер.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

Как развивается волна пандемии

1 июля в России зафиксировали 23,5 случаев заболевания коронавирусной инфекций — это в 2,5 раза больше, чем 1 июня (9,5 тыс. случаев). В Алтайском крае рост тоже существенный: за месяц — более чем в три раза: с 59 на 1 июня до 184 случаев на 1 июля (данные оперштаба).

Константин Федорюк, главврач ковидного госпиталя в Новоалтайске, заявил «Толку», что наплыв заболевших уже очень большой, людей приходится размещать в коридоре. «Ситуация разворачивается катастрофически», — сказал Федорюк.

Всего в России на 1 июля умерло 672 человека с диагнозом Covid-19, по данным сайта стопкоронавирус.рф. И это самый высокий показатель с начала пандемии.

Причиной вспышки называют распространение индийского штамма «дельта» и низкий уровень вакцинации. По данным на 1 июля, одну или две дозы вакцины получили только 12% населения страны.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

Что говорят эксперты

И вот Андрей Исаев рассказал журналистам, что текущая волна пойдет на спад к середине июля — впрочем, это лишь прогноз. А уже в середине осени начнется новый подъем заболеваемости.

«Ждем новую волну, начиная с конца сентября. Если вы получили первый компонент прививки, то ваш иммунитет будет готов как раз к четвертой волне», — заявил эксперт.

Запрет.
Запрет.
Altapress.ru

Этой же точки зрения придерживается и Николай Крючков, иммунолог и гендиректор контрактно-исследовательской компании. Он изучил, как развивалась последняя волна в Индии и говорит, что продолжается она 4−5 недель, рассказал он в эфире телеканала «Дождь». Крючков также прогнозирует рост заболеваемости осенью.

Что будет дальше

1 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналисту ТАСС, что вспышка коронавируса в Москве и России в целом диктует необходимость жестких мер, так как жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет.

Представитель Кремля не конкретизировал, какие именно жесткие меры нужны и возможны.

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