О вероятности новой мировой эпидемии рассказал иммунолог

Чтобы произошла эпидемия, инфекция должна распространяться от человека к человеку. Таких случаев пока не зарегистрировали.

Однако род вирусов, к которому относится «Аляскинская оспа», обладает эпидемическим и пандемическим потенциалами. Поэтому ситуацию с ним нужно контролировать.

Ранее от нового вируса умер первый в мире человек.

Вирус Аляскапокс обнаружили в США в 2015 году, его симптомы схожи с признаками заболевания оспой. Известно, что в первую очередь вирусом заражаются животные. Доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.

Умерший мужчина жил один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой. Однако результат теста животного на вирус оказался отрицательным.

Также у мужчины был ослаблен иммунитет из-за рака.

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