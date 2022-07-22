22 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

О вреде стресса для мужской потенции рассказал уролог

Хронический стресс и тревожность влияют на мужскую потенцию, заявил «Ленте.ру» уролог-андролог, кандидат медицинских наук Сергей Боголюбов.

Мужчина, мышцы.
Мужчина, мышцы.
CC0

По словам врача, качество эрекции зависит от уровня гормонов. На их выработку воздействует окружающая среда: события, эмоции, обстоятельства, информационное пространство и отношения с половым партнером.

Самый четкий маркер проблемы — отсутствие утренней эрекции, подчеркнул Боголюбов. Он добавил, что вкупе с чувством ответственности за семью и психоэмоциональным напряжением это называется «синдромом бизнесмена».

По статистике, за ночь у здорового мужчины случаются 6−8 эпизодов эрекции по 15−30 минут. При этом почти 80% просыпаются с финальной утренней эрекцией. А если она пропадает, то следует задуматься о восстановлении здоровья, уточнил специалист.

Для самодиагностики Боголюбов рекомендует пройти тест МИЭФ-5 (международный индекс эректильной функции). Если итоговых баллов набралось менее 21, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выявить проблемы и назначить индивидуальный план восстановления.

Но самолечением заниматься не стоит.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость