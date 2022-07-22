О вреде стресса для мужской потенции рассказал уролог

По словам врача, качество эрекции зависит от уровня гормонов. На их выработку воздействует окружающая среда: события, эмоции, обстоятельства, информационное пространство и отношения с половым партнером.

Самый четкий маркер проблемы — отсутствие утренней эрекции, подчеркнул Боголюбов. Он добавил, что вкупе с чувством ответственности за семью и психоэмоциональным напряжением это называется «синдромом бизнесмена».

По статистике, за ночь у здорового мужчины случаются 6−8 эпизодов эрекции по 15−30 минут. При этом почти 80% просыпаются с финальной утренней эрекцией. А если она пропадает, то следует задуматься о восстановлении здоровья, уточнил специалист.

Для самодиагностики Боголюбов рекомендует пройти тест МИЭФ-5 (международный индекс эректильной функции). Если итоговых баллов набралось менее 21, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выявить проблемы и назначить индивидуальный план восстановления.

Но самолечением заниматься не стоит.