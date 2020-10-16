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17 октября
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Здоровье

О взаимосвязи групп крови и риском заражения коронавирусом рассказали ученые

Ученые назвали группы крови, которые влияют на высокий риск заражения коронавирусом и развития тяжелой формы COVID-19.

Экспертиза. Кровь.
Экспертиза. Кровь.
СС0

В одном из исследований специалисты сравнили 473 тыс. человек с COVID-19 с 2,2 млн человек в общей популяции.

Среди больных было меньше людей с группой крови 0 (группа I) и больше людей с группами крови A (II), B (III) и AB (IV).

В другой работе приняли участие 95 тяжелобольных пациентов, госпитализированных в Канаде. Наличие группы крови, А или АВ повышало вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, пишет Lenta.ru.

Большему количеству пациентов с кровью типа A и AB потребовался диализ из-за почечной недостаточности. Хотя больные с группами крови A и AB в целом не пребывали в больнице дольше, чем люди с типами 0 или B, они находились в отделении интенсивной терапии в среднем дольше, что может указывать на более тяжелую форму COVID-19.

Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова раскрыла россиянам способы выявить признаки бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

Не у всех зараженных проявляются основные симптомы болезни — повышение температуры, слабость, кашель. Однако некоторые признаки болезни и поводы для беспокойства все же могут появиться, указала биофизик.

Так, у ряда людей, которые болеют бессимптомно, на время пропадает обоняние и изменяется вкус, хотя других проявлений болезни нет.

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