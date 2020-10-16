Эксперт рассказала, как выявить бессимптомное течение коронавируса

Не у всех зараженных проявляются основные симптомы болезни — повышение температуры, слабость, кашель. Однако некоторые признаки болезни и поводы для беспокойства все же могут появиться, указала биофизик.

Так, у ряда людей, которые болеют бессимптомно, на время пропадает обоняние и изменяется вкус, хотя других проявлений болезни нет.

У других при бессимптомной пневмонии на короткий срок повышается температура. Также стоит заподозрить заражение, если COVID-19 болел кто-то в окружении, так как в этом случае вероятность инфицирования повышается, пишет Lenta.ru.

Самый быстрый способ узнать о наличии вируса в организме — сдать иммунохроматографический тест на антитела.

«Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса», — пояснила Соседова.

Также специалисты могут установить заболевание с помощью компьютерной томографии, которая покажет, какие изменения происходят в легких.

Ранее вирусолог Александр Лукашев спрогнозировал, что значительная часть населения России столкнется с коронавирусом до конца года, если заболеваемость продолжит расти такими же темпами.