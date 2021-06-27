О закрытом перечне осложнений и «прибавках» после неудачной вакцинации рассказала адвокат

При возникшей после вакцинации от COVID инвалидности к пенсии добавят ежемесячные выплаты в размере 1,4 тыс. рублей. В случае летального исхода единоразовое пособие составит 30 тыс. рублей, рассказала медицинский адвокат Юлия Казанцева.

При проявлении серьезных осложнений после вакцинации от COVID россияне могут разово получить пособие размером 10 тыс. рублей.

«В случае смерти государство выплатит 30 тысяч рублей. Если признают инвалидом, то к пенсии будет прибавляться ежемесячно 1427,14 рубля», — цитирует «НГС» Казанцеву.

От острой реакции организма на прививки от коронавируса не застрахован никто, считает Казанцева.

«В случае появления тяжелой аллергической реакции, анафилактического шока и хронического артрита после вакцинации россиянину полагается компенсация от государства», — сказала она.

Адвокат отметила, что перечень осложнений является закрытым, пишет ura.ru.

В 2020 году в парламент был внесен проект закона о повышении размера компенсаций в 100 раз, пишет MK.RU. Член Совета Федерации Маргарита Павлова рассказала, что законопроект не приняли из-за того, что он «потерялся» на этапе получения отзыва Минздрава.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила нарушения на производстве вакцины Спутник на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе. Пока ВОЗ проверила четыре из семи предприятий, которые производят вакцину «Спутник V».

Проверка ВОЗ проводилась в связи с заявкой производителя «Спутника V» на экстренную регистрацию вакцины.

Замечания команды предварительной квалификации ВОЗ по поводу производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» приняты во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, нарушения уже устранены.