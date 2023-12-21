О зараженных корью яйцах рассказал российский академик. Подробности

В СМИ появились сообщения, что в Россию из-за границы завезли куриные яйца, зараженные корью. Именно это и вызвало всплеск заболеваемости. Это фейк. Но есть нюанс.

Иногда боязнь заразиться опаснее, чем сама зараза, заявил на брифинге академик РАН, заместитель президента Российской академии образования и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, пишут РИА Новости.

По словам эксперта, проблема кори остро стояла в 60-е годы. Болели тяжело и выживали не все. Когда прошла поголовная вакцинация от кори, проблема исчезла.

И если сейчас в России появляются пациенты, которые больны корью, — то это люди, приехавшие из других стран, где вакцинации нет.

Фейк о яйцах и вакцины

Но есть куриные яйца, зараженные корью. Дело в том, что вакцины против кори делаются из куриного эмбриона, пишет 19rusinfo.ru.

Поэтому в России есть около 1,5 млн зараженных корью яиц. Но в продажу они не поступают. Это — яйца, которые производят по особой технологии и используют только в медицинских целях.

Из куриных яиц делаются также вакцины от полиомиелита, гриппа, ковида.

Импорт

Ранее через госграницу прибыли первые яйца из Азербайджана. Всего — более 600 тыс. штук. Партия яиц из Азербайджана прошла через границу в Дагестане.

Вскоре их распределят по магазинам в различных регионах России.

Обнуление пошлин

Ранее правительство приняло решение — обнулить импортные пошлины на яйца. Послабление на ввоз импортных яиц Из Турции и Азербайджана будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Возможно, в этот период импортные яйца станут дешевле.

Данные Генпрокуратуры

Цены на яйца за год выросли более чем на 40%, по данным Генпрокуратуры.

Поэтому проверки производителей и продавцов будут проводиться прокурорами в субъектах РФ совместно с ФАС.