О значительном изменении в коронавирусе заявила эксперт ВОЗ

Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отметила эксперт, однако пока еще нельзя говорить о новом свойстве, пишет Lenta.ru.

Новый штамм «омикрон» — последняя мутация COVID-19 перед уходом вируса в другую популяцию, заявил специалист по особым инфекциям, иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Свойства «омикрона» показывают, что пандемия закончится скоро, подчеркнул Жемчугов ТАСС. По его словам, ковид «ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он (вирус. — Прим. ред.) больше не может на них размножаться».