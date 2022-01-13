13 января -17°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

О значительном изменении в коронавирусе заявила эксперт ВОЗ

Коронавирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
Pixabay.com

Эндемическое заболевание — болезнь, обычная для какого-либо региона. Подобное изменение вируса «даже не оспаривается», отметила эксперт, однако пока еще нельзя говорить о новом свойстве, пишет Lenta.ru.

Новый штамм «омикрон» — последняя мутация COVID-19 перед уходом вируса в другую популяцию, заявил специалист по особым инфекциям, иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Свойства «омикрона» показывают, что пандемия закончится скоро, подчеркнул Жемчугов ТАСС. По его словам, ковид «ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он (вирус. — Прим. ред.) больше не может на них размножаться».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость