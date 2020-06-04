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Здоровье

Об атипичных симптомах коронавируса у пожилых людей рассказали в Минздраве

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. Так, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления, говорится в методических рекомендациях по лечению коронавируса Минздрава РФ на сайте ведомства.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Атипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей также включают делирий, падения, конъюнктивит, тахикардию, отмечается в документе, пишет bfm.ru.

Ранее Минздрав утвердил порядок госпитализации в медучреждения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее в зависимости от тяжести заболевания.

Ранее сообщалось, что коронавирус имеет ряд симптомов, схожих с сезонной аллергией, из-за чего россияне, столкнувшиеся с ней, может заподозрить у себя COVID-19, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Аллергики ощущают заложенность, что-то в носу свербит, чешется. Характерный симптом — чихание, слизетечение. При COVID-19 чихания нет», — заявил врач.

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