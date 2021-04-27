Об ограничительных мерах на майские праздники рассказала вице-премьер

Правительство направило регионам напоминание о необходимости придерживаться уже действующих рекомендаций Роспотребнадзора.
«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать», — отметила Голикова.
Она добавила, что ограничительные меры продолжают действовать на территории регионов РФ и решения об их снятии принимаются исходя из распространения COVID-19 на территории конкретного субъекта, пишет bfm.ru.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до майских праздников и начала сезона отпусков. Это позволит сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет, подчеркнула она.
От проведения вакцинации зависит ускорение процесса снятия ограничительных мер в виде запрета на массовые мероприятия и необходимости использовать маски и перчатки.