Об опасности профилактического приема витамина D рассказала иммунолог

Увлечение приемом витамина D в профилактических целях может быть опасным: переизбыток приводит к повышению уровня кальция и тяжелой интоксикации, рассказала завотделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина, сообщает «АиФ».

По словам медика, каждый человек может нуждаться в приеме разного количества витамина D, которое может отличаться на порядок.

Но необходимо стремиться получать витамины посредством сбалансированного питания, а прибегать к аптечным формам только при наличии их выраженного дефицита.

Также иммунолог опровергла мнение о том, что заморозка или термическая обработка полностью убивает витамины, пишет «Росбалт». Так, в замороженных или приготовленных фруктах и овощах сохраняется от 5 до 50% витаминов.

А вот повторная заморозка или разогрев пищи приводят к тому, что их количество стремится к нулю.

А для укрепления иммунитета летом следует обратить внимание на источники витаминов C, А и В, рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

Специалист рекомендует съедать каждый день половину баночки черной смородины. По его словам, в 100 граммов этих летних ягод содержится 22% суточной нормы витамина C.

Важный для иммунитета витамин — А, в большом количестве содержится в листьях салата и базилика. Витамины группы В можно найти в укропе.