Об опасности сыра и зависимости от продукта рассказал известный диетолог

Эксперт отметил, что сыр содержит много полезных элементов и может при непереносимости лактозы заменить молоко.

Он подчеркнул, что в сыре в 3−5 раз больше калорий и в 5−6 раз больше белка, чем в молоке.

Однако в то же время в нем может оказаться в 10 раз больше насыщенного жира, который большинство экспертов связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалист советует употреблять данный продукт в умеренном количестве и выбирать низкокалорийные или твердые сорта, которыми можно быстрее насытиться, пишет Lenta.ru.

Он также добавил — при злоупотреблении сыром от него может даже сформироваться зависимость.