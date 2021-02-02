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Здоровье

Об опасности сыра и зависимости от продукта рассказал известный диетолог

Кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал об опасности сыра в эфире радио Sputnik.

Сыр.
Сыр.
СС0

Эксперт отметил, что сыр содержит много полезных элементов и может при непереносимости лактозы заменить молоко.

Он подчеркнул, что в сыре в 3−5 раз больше калорий и в 5−6 раз больше белка, чем в молоке.

Однако в то же время в нем может оказаться в 10 раз больше насыщенного жира, который большинство экспертов связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалист советует употреблять данный продукт в умеренном количестве и выбирать низкокалорийные или твердые сорта, которыми можно быстрее насытиться, пишет Lenta.ru.

Он также добавил — при злоупотреблении сыром от него может даже сформироваться зависимость.

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