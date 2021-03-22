Об опасности жаропонижающих заявил доктор-телеведущий

«После ацетилсалициловой кислоты шум в ушах может остаться навечно», — цитирует врача телеканал 360.
Он отметил, что при появлении симптома нужно сразу обратиться к лору, чтобы проверить остроту слуха. По словам Мясникова, в 99% таких случаев специалисты выявляют высокочастотный шум в ушах, который не лечится, пишет ura.ru. Врач отметил, что выход один — смириться и жить с этим.
Ранее Мясников рассказал о фатальных ошибках при лечении коронавируса.
Врач отметил, что речь о разных болезнях, требующих разных методов лечения, и призвал коллег различать эти понятия.
Теледоктор назвал одной из наиболее распространенных ошибок использование в обоих случаях кроворазжижающих препаратов.