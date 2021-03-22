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Здоровье

Об опасности жаропонижающих заявил доктор-телеведущий

Прием жаропонижающих лекарств может привести к появлению шума в ушах у пациентов, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

«После ацетилсалициловой кислоты шум в ушах может остаться навечно», — цитирует врача телеканал 360.

Он отметил, что при появлении симптома нужно сразу обратиться к лору, чтобы проверить остроту слуха. По словам Мясникова, в 99% таких случаев специалисты выявляют высокочастотный шум в ушах, который не лечится, пишет ura.ru. Врач отметил, что выход один — смириться и жить с этим.

Ранее Мясников рассказал о фатальных ошибках при лечении коронавируса.

Врач отметил, что речь о разных болезнях, требующих разных методов лечения, и призвал коллег различать эти понятия.

Теледоктор назвал одной из наиболее распространенных ошибок использование в обоих случаях кроворазжижающих препаратов.

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