Об отсутствии смертей от вакцины против ковида рассказал российский эксперт

В России не зарегистрировано смертельных случаев после прививки от коронавируса, рассказал в эфире Первого канала руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, сообщает ТАСС .

«Более сотни миллионов человек получили прививку. Мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион проставленных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки не умер еще никто», — сказал он.

Гущин также отметил — разработчики могут менять вакцину под каждый новый штамм, пишет Lenta.ru. Однако, по его утверждению, в этом нет необходимости, так как «старая вакцина работает настолько эффективно, что менять ее совершенно нет смысла».

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