27 октября 0°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Об отсутствии смертей от вакцины против ковида рассказал российский эксперт

В России не зарегистрировано смертельных случаев после прививки от коронавируса, рассказал в эфире Первого канала руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, сообщает ТАСС.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

«Более сотни миллионов человек получили прививку. Мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион проставленных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки не умер еще никто», — сказал он.

Гущин также отметил — разработчики могут менять вакцину под каждый новый штамм, пишет Lenta.ru. Однако, по его утверждению, в этом нет необходимости, так как «старая вакцина работает настолько эффективно, что менять ее совершенно нет смысла».

Ранее Минздрав России разрешил вакцинировать кормящих грудью женщин. Кормящих матерей исключили из перечня лиц, которым противопоказана вакцинация препаратом «Спутник V».

Ранее после полного курса вакцинации от ковида умер российский священник. Трагедию прокомментировал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого называют духовником президента РФ Владимира Путина.

«Формирование иммунитета наступает не ранее 21 дня. Заболевание развивалось на 3−4 день после второго этапа. То есть у него еще не был сформирован иммунитет. Вакцинация не могла быть причиной заражения», — отметил владыка.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость