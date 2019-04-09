Оба Алтая вошли в списки лидеров по заболеваемости онкологией в России

Алтайский край и Республику Алтай отметили в списке регионов, где наблюдается высокая заболеваемость онкологией. Данные Росстата за 2017 года проанализировал главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава РФ по ЦФО Максим Рыков, пишет News.ru.

Больше всего онкобольных детей оказалось в Севастополе, Республике Алтай, Ненецком автономном округе и в Республике Коми. Заболеваемость в этих регионах составляет 20 человек на 100 тысяч детского населения.

Меньше всего детей болеют раком в Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Тыва, Республике Хакасия, Оренбургской области, Республике Карелия, Мурманской, Рязанской и Тульской областях — менее 10 детей на 100 тысяч.

Стандартный показатель заболеваемости детей онкологией в мире — 15 человек на 100 тысяч.

Среди взрослого населения чаще всего страдали от онкозаболеваний жители Орловской области (541 человек на 100 тысяч жителей), Пензенской (529 человек на 100 тысяч), Курганской (525 на 100 тысяч), в Алтайском крае (518 на 100 тысяч), в Новгородской (515 на 100 тысяч), в Ивановской и Самарской (512 на 100 тысяч).

Издание отмечает, что в 2017 году в России впервые выявлено почти 541 тысяча онкобольных, а умерло от злокачественных новообразований около 291 тысячи — это почти 16% в общей структуре смертности.

По данным Алтайкрайстата, новообразования в структуре смертности в Алтайском крае составляют 15,5%. На первом месте среди причин смертности — болезни системы кровообращения (45%).