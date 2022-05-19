Обезьянья оспа возвращается. В каких странах «вспыхнуло» тяжелое заболевание, когда оно зародилось и кто от него страдает

Обезьянья оспа — вирусное заболевание, которое передается человеку от животных.
Симптомы у нее следующие:
- язвенные поражения,
- кожная сыпь,
- пальпируемые лимфатические узлы,
- лихорадка,
- озноб,
- головная боль,
- боль в мышцах,
- усталость.
«Вирус оспы обезьян обычно передается через прикосновение или укус зараженных диких животных в Западной и Центральной Африке. Заболевание редкое и, как правило, не распространяется легко среди людей», — пишет «The Portugal News».
Обезьянью оспу впервые выявили в 1970 году в Конго — там же, где в 1968-м ликвидировали натуральную оспу. Позже большинство заболевших пришлось именно на сельские районы Западной Африки и реки Конго. Преимущественно очаги «вспыхивали» в местах с повышенной влажностью, близ Тропических лесов.
Крупнейшая вспышка обезьяней оспы в Конго пришлась на 1996−1997 годы.
Кроме Конго, с 1970 года обезьянью оспу зарегистрировали в: Камеруне, Центральноафриканской Республике, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Сьерра-Леоне, Габоне, Южном Судане и Нигерии.
Весной 2003 года в США зарегистрировали случаи обезьяньей оспы. Тогда заболевание впервые вышло за пределы Африки.
Установлено, что большинство пациентов контактировали с одомашненными луговыми собаками, которых инфицировали грызуны с жаркого континента.
Прививки против обезьяньей оспы нет, но распространение заболевания можно контролировать.
«Эффективность вакцинации против натуральной оспы для профилактики оспы обезьян <…> достигала 85%, однако после полной ликвидации натуральной оспы во всем мире эта вакцина более недоступна для основной части населения. Тем не менее, наличие вакцинации может способствовать менее тяжелому течению заболевания», — подчеркивают на сайте ВОЗ.
Как сообщает «Рен ТВ», обезьянья оспа «навалилась» сразу на несколько стран: Великобританию, Португалию, Испанию, США и Канаду. Хотя случаев заболевания пока немного.
В основном инфицированные — мужчины со схожими симптомами: болью во всем тебе, сыпью и лихорадкой.