19 мая
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Здоровье

Обезьянья оспа возвращается. В каких странах «вспыхнуло» тяжелое заболевание, когда оно зародилось и кто от него страдает

Миру грозит очередная эпидемия: обезьянья оспа распространилась в европейских странах и за ее пределами. Какие у жуткого заболевания симптомы, как оно передается и может ли привести к летальному исходу — в разборе altapress.ru.

Обезьянья оспа.
Обезьянья оспа.
https://www.who.int/ru
1
Что такое обезьянья оспа, и какие у нее симптомы?

Обезьянья оспа — вирусное заболевание, которое передается человеку от животных.

Симптомы у нее следующие:

  • язвенные поражения,
  • кожная сыпь,
  • пальпируемые лимфатические узлы,
  • лихорадка,
  • озноб,
  • головная боль,
Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0
  • боль в мышцах,
  • усталость.

«Вирус оспы обезьян обычно передается через прикосновение или укус зараженных диких животных в Западной и Центральной Африке. Заболевание редкое и, как правило, не распространяется легко среди людей», — пишет «The Portugal News».

2
Когда и где впервые обнаружили обезьянью оспу?

Обезьянью оспу впервые выявили в 1970 году в Конго — там же, где в 1968-м ликвидировали натуральную оспу. Позже большинство заболевших пришлось именно на сельские районы Западной Африки и реки Конго. Преимущественно очаги «вспыхивали» в местах с повышенной влажностью, близ Тропических лесов.

Конго, Африка.
Конго, Африка.
СС0
3
А когда была крупная вспышка обезьяней оспы в Конго?

Крупнейшая вспышка обезьяней оспы в Конго пришлась на 1996−1997 годы.

4
В каких еще странах Африки есть обезьянья оспа?

Кроме Конго, с 1970 года обезьянью оспу зарегистрировали в: Камеруне, Центральноафриканской Республике, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Сьерра-Леоне, Габоне, Южном Судане и Нигерии.

5
Когда обезьянья оспа охватила США?

Весной 2003 года в США зарегистрировали случаи обезьяньей оспы. Тогда заболевание впервые вышло за пределы Африки.

Установлено, что большинство пациентов контактировали с одомашненными луговыми собаками, которых инфицировали грызуны с жаркого континента.

6
Чем лечат обезьянью оспу, и существует ли вакцина от нее?

Прививки против обезьяньей оспы нет, но распространение заболевания можно контролировать.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

«Эффективность вакцинации против натуральной оспы для профилактики оспы обезьян <…> достигала 85%, однако после полной ликвидации натуральной оспы во всем мире эта вакцина более недоступна для основной части населения. Тем не менее, наличие вакцинации может способствовать менее тяжелому течению заболевания», — подчеркивают на сайте ВОЗ.

7
Где обезьянью оспу выявили на этот раз?

Как сообщает «Рен ТВ», обезьянья оспа «навалилась» сразу на несколько стран: Великобританию, Португалию, Испанию, США и Канаду. Хотя случаев заболевания пока немного.

В основном инфицированные — мужчины со схожими симптомами: болью во всем тебе, сыпью и лихорадкой.

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