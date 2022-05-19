Обезьянья оспа возвращается. В каких странах «вспыхнуло» тяжелое заболевание, когда оно зародилось и кто от него страдает

Прививки против обезьяньей оспы нет, но распространение заболевания можно контролировать.

«Эффективность вакцинации против натуральной оспы для профилактики оспы обезьян <…> достигала 85%, однако после полной ликвидации натуральной оспы во всем мире эта вакцина более недоступна для основной части населения. Тем не менее, наличие вакцинации может способствовать менее тяжелому течению заболевания», — подчеркивают на сайте ВОЗ.