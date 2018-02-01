Обнаружена новая опасность, грозящая сладкоежкам

В исследовании приняли участие более 5000 пожилых людей. С помощью экспериментов ученые подвергли анализу взаимосвязь между показателями гликированного гемоглобина (HbA1c), отражающего среднее содержание сахара в крови, и когнитивными нарушениями за период около десяти лет.

Оказалось, что повышение уровня сахара в крови приводило к увеличению скорости снижения когнитивных способностей испытуемых. Также авторы исследования выяснили, что у страдающих диабетом людей или тех, кто предрасположен к данному заболеванию, также ускорялось снижение когнитивных функций.

Уточняется, что в своей работе ученые учитывали уровень холестерина, индекс массы тела, психическое состояние, алкогольную и никотиновую зависимости, хронические заболевания, уровень образования, семейное положение и ряд других показателей.