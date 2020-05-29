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Здоровье

Общежитие Алтайского медуниверситета превратят в обсерватор

Общежитие № 2 Алтайского государственного медуниверситета переформатируют в своеобразный обсерватор для студентов, у которых подтвержден коронавирус, сообщил редакции altapress.ru источник, знакомый с ситуацией.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

«Во второе общежитие перевезут тех, у кого заболевание протекает бессимптомно. Здоровых студентов разместят в другом общежитии», — сказал собеседник.

Официально эту информацию пока не комментируют. В пресс-службе регионального минздрава обещали уточнить эти данные.

Ранее сообщалось, что у нескольких десятков студентов АГМУ оказались положительными тесты на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на начало текущей недели, согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, COVID-19 был подтвержден у 40 человек.

Всего в Алтайском крае, по данным на 29 мая, общее число заболевших коронавирусом составило 1708 человек.

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