Общежитие Алтайского медуниверситета превратят в обсерватор

«Во второе общежитие перевезут тех, у кого заболевание протекает бессимптомно. Здоровых студентов разместят в другом общежитии», — сказал собеседник.
Официально эту информацию пока не комментируют. В пресс-службе регионального минздрава обещали уточнить эти данные.
Ранее сообщалось, что у нескольких десятков студентов АГМУ оказались положительными тесты на коронавирусную инфекцию.
По состоянию на начало текущей недели, согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, COVID-19 был подтвержден у 40 человек.
Всего в Алтайском крае, по данным на 29 мая, общее число заболевших коронавирусом составило 1708 человек.