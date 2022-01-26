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Здоровье

Обязательную вакцинацию от ковида для студентов старше 18 лет ввели в сибирском регионе

В Красноярском крае внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Пандемия. Вакцинация.
Пандемия. Вакцинация.
pexels.com

В крае обязательная вакцинация от коронавируса вводится для всех студентов старше 18 лет, которые учатся в вузах, техникумах и колледжах, пишет «Интерфакс».

До 15 марта привиты должны быть 80% учащихся.

«Внесение указанной категории в приоритетный список для вакцинации против COVID-19 позволит руководству образовательных учреждений принять дополнительные меры по повышению охвата вакцинацией совершеннолетних учащихся», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании с членами правительства 13 декабря сказал, что жителей региона можно вакцинировать по спискам.

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