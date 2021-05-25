Обязательную вакцинацию от ковида вводят в первом российском регионе. Изменения

В Якутии работодателей, не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников, будут штрафовать. Санкции — в размере от 200 тыс. рублей.

Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества, сообщили в правительстве республики.

Глава региона Айсен Николаев обозначил в качестве приоритетной задачи обязательную массовую вакцинацию якутян. Вышло постановление главного санитарного врача республики по обязательной иммунизации населения.

Николаев отметил, что эпидситуация в Якутии по ситуации с коронавирусом остается сложной, продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет bfm.ru.

Не уменьшается число тяжелых случаев, не прекращаются летальные исходы.

Изменения

Однако впоследствии в релизе пресс-службы правительства Якутии о том, что глава республики Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса, внесли изменения.

Так, как пишет РИА Новости, теперь в тексте релиза сообщается, что «как основную задачу органов госвласти и органов местного самоуправления Айсен Николаев обозначил обеспечение массовой вакцинации якутян».

В следующем предложении также пропало слово «обязательной».

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в российских регионах остается напряженной, ранее заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, переломить ход событий можно только за счет достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации.

Позиция Кремля

Ранее Кремль ответил на вопрос, станет ли вакцинация в России обязательной.

Власти не думают о том, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который ранее заявил, что российские власти исходят из добровольности прививок, однако для защиты подавляющего большинства населения такие решения могут сделать обязательными.

Пресс-секретарь президента, в свою очередь, отметил, что в России не прорабатывают идею об изменении законодательства, чтобы обязать граждан делать прививки от коронавируса обязательными.