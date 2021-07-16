Очередной алтайский завод массово прививает сотрудников

Первую вакцинацию сотрудников провели 11 мая и 15 июля медработники работали на предприятии уже в четвертый раз.
Число желающих сделать прививку растет с каждым разом.
«Это связано с тем, что сотрудники понимают необходимость вакцинации как единственной тактики обезопасить себя и своих близких от инфекции. Во-вторых, с удобством — не нужно ехать в поликлинику, записываться заранее, ждать очереди», — говорят в ведомстве.
Следующий визит медиков на АПЗ «Ротор» ожидается 5 августа.
Ранее сообщалось, что «Нортек» (Алтайский шинный завод) решил вознаграждать тысячей рублей сотрудников, которые сделали прививку.