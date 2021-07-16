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Здоровье

Очередной алтайский завод массово прививает сотрудников

Работников завода «Ротор» прививают от коронавируса на рабочем месте. Выездную вакцинацию устраивают каждые три недели, рассказали в минпромэнерго Алтайского края.

Вакцинация на заводе.
Вакцинация на заводе.
alt-prom.ru

Первую вакцинацию сотрудников провели 11 мая и 15 июля медработники работали на предприятии уже в четвертый раз.

Число желающих сделать прививку растет с каждым разом.

«Это связано с тем, что сотрудники понимают необходимость вакцинации как единственной тактики обезопасить себя и своих близких от инфекции. Во-вторых, с удобством — не нужно ехать в поликлинику, записываться заранее, ждать очереди», — говорят в ведомстве.

Следующий визит медиков на АПЗ «Ротор» ожидается 5 августа.

Ранее сообщалось, что «Нортек» (Алтайский шинный завод) решил вознаграждать тысячей рублей сотрудников, которые сделали прививку.

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