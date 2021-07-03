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Жизнь

Алтайский завод начал поощрять вакцинированных работников

На Алтайском шинном заводе «Нортек» решили вознаграждать сотрудников, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом в соцсетях рассказал работник предприятия.

Шинный завод «Нортек».
Шинный завод «Нортек».
Анна Зайкова

Сотрудникам выплачивают вознаграждение в тысячу рублей. Чтобы получить прибавку, нужно отнести в отдел кадров сертификат о прохождении вакцинации.

Представитель завода прокомментировал, что прививка не обязательная и штрафов за ее отсутствие нет.

«Завод „Нортек“ поддерживает сотрудников, которые решили сделать прививку от COVID-19. На нашем предприятии трудится около 3000 человек и нам важно здоровье сотрудников! Да, у нас до сих пор строго соблюдается масочный режим и мы будем максимально оберегать своих сотрудников», — подчеркнул он.

Ранее руководители бизнес-объединений Алтайского края обратились к работодателям с просьбой подключиться к массовой вакцинации против COVID-19 и рекомендовали использовать «практику стимулирования».

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