Алтайских бизнесменов просят вакцинировать и поощрять своих сотрудников

Руководители бизнес-объединений Алтайского края обратились к работодателям с просьбой подключиться к массовой вакцинации против COVID-19. Письмо есть в распоряжении altapress.ru.

К предпринимателям обращается бизнес-омбудсмен края Андрей Осипов, президент Алтайской ТПП Борис Чесноков, председатель правления Союза промышленников края Виктор Герман и главы других предпринимательских объединений.

Власти Алтайского края делают все, чтобы избежать введения жестких ограничений, однако за последние недели наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусом, подчеркивают авторы обращения.

Поэтому руководителям предприятий и организаций «необходимо занять более активную и ответственную гражданскую позицию». В частности, усилить контроль за соблюдением антиковидных мер, рекомендовать сотрудникам вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек.

Но в первую очередь работодателей просят подключиться к прививочной кампании от COVID-19 и, по возможности, сделать доступным вакцинирование для сотрудников, в том числе с использованием выездной вакцинации в организациях.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

Рекомендуется использовать практику стимулирования работников, прошедших вакцинацию.

«Сегодня мы с вами еще в состоянии повлиять на ситуацию. Наша задача максимально включится в борьбу с новой коронавирусной угрозой. Мы должны осознанно подойти к вопросам профилактики и пройти вакцинацию максимально всем, у кого нет противопоказаний. Это единственный способ остановить пандемию, продолжать работать нашим предприятиям, сохранить жизнь и здоровье нам и нашим близким», — заключили авторы письма.

Ранее российский бизнес-омбудсмен призвал власти во время локдауна самим оплачивать простой работников.