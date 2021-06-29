Прирост заболевших COVID-19 сохраняется на высоком уровне в Алтайском крае

Число тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях остается на прежнем уровне: 354 человека. 143 подключены к ИВЛ (за сутки +5 пациентов).
В резерве находятся 698 свободных коечных мест.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 54 232 человека. Выздоровели всего 47 199 человек. Умерло 3 424 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 78,
- Бийск — 24,
- Рубцовск — 6,
- Павловский район — 5,
- Новоалтайск, Бийский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Крутихинский, Кулундинский, Тальменский, Угловский, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
- Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, Косихинский, Михайловский, Первомайский, Советский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Зональный, Ключевский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Табунский, Троицкий, Хабарский, Целинный районы — по 1 заболевшему.
Ранее в Алтайском крае экстренно развернули четыре ковидных госпиталя, а губернатор региона Виктор Томенко вакцинировался «Спутником V».