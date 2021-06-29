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Жизнь

Прирост заболевших COVID-19 сохраняется на высоком уровне в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 173 новых случая заболевания коронавирусом (на пять меньше, чем днем ранее). Выздоровело 22 пациента, умерло 10 человек, сообщил 29 июня оперативный штаб региона.

Красная зона.
Красная зона.
altairegion22.ru

Число тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях остается на прежнем уровне: 354 человека. 143 подключены к ИВЛ (за сутки +5 пациентов).

В резерве находятся 698 свободных коечных мест.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 54 232 человека. Выздоровели всего 47 199 человек. Умерло 3 424 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 78,
  • Бийск — 24,
  • Рубцовск — 6,
  • Павловский район — 5,
  • Новоалтайск, Бийский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Крутихинский, Кулундинский, Тальменский, Угловский, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
  • Заринск, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, Косихинский, Михайловский, Первомайский, Советский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, ЗАТО Сибирский, Алейский, Ельцовский, Зональный, Ключевский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Табунский, Троицкий, Хабарский, Целинный районы — по 1 заболевшему.

Ранее в Алтайском крае экстренно развернули четыре ковидных госпиталя, а губернатор региона Виктор Томенко вакцинировался «Спутником V».

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