Прирост заболевших COVID-19 сохраняется на высоком уровне в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 173 новых случая заболевания коронавирусом (на пять меньше, чем днем ранее ). Выздоровело 22 пациента, умерло 10 человек, сообщил 29 июня оперативный штаб региона.

Число тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях остается на прежнем уровне: 354 человека. 143 подключены к ИВЛ (за сутки +5 пациентов).

В резерве находятся 698 свободных коечных мест.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 54 232 человека. Выздоровели всего 47 199 человек. Умерло 3 424 пациента.

Новые случаи

Барнаул — 78,

Бийск — 24,

Рубцовск — 6,

Павловский район — 5,

Новоалтайск , Бийский , Шипуновский районы — по 4 заболевших,

Бийский Шипуновский районы — по 4 заболевших, Камень-на-Оби , Крутихинский , Кулундинский , Тальменский , Угловский , Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,

Крутихинский Кулундинский Тальменский Угловский Усть-Калманский районы — по 3 заболевших, Заринск , Благовещенский , Волчихинский , Заринский , Косихинский , Михайловский , Первомайский , Советский , Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,

Благовещенский Волчихинский Заринский Косихинский Михайловский Первомайский Советский Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Алейск , ЗАТО Сибирский , Алейский , Ельцовский , Зональный , Ключевский , Немецкий национальный , Панкрушихинский , Табунский , Троицкий , Хабарский , Целинный районы — по 1 заболевшему.

Ранее в Алтайском крае экстренно развернули четыре ковидных госпиталя, а губернатор региона Виктор Томенко вакцинировался «Спутником V».