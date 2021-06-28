Темпы заражения ковидом на Алтае приближаются к антирекорду

В Алтайском крае, по данным на 28 июня, зарегистрировали 178 новых случаев заболевания коронавирусом и 7 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В последний раз 178 (или более) инфицированных ковидом за сутки зафиксировали 6 февраля (179 человек). После этого показатель медленно снижался — 6 июня достиг минимума в 54 зараженных за сутки, а после вновь пошел вверх. Кстати, 15 июля 2020 года в крае зарегистрировали так называемый антирекорд (+246 инфицированных). Какой показатель будет 15 июля 2021 года, узнаем через пару недель.

На 28 июня всего в крае инфицированных — 54 059 (в том числе 3 645 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 177 пациентов, из них за прошедшие сутки — 14.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 678 человек.

«Кроме этого, 415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 21 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 261 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

«Развернуто 2897 коек, к кислороду имеют подключение 2369, с ИВЛ — 234. Резервных коек: 2897 — 1678 — 356 = 863», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 356, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 138.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 414 человек: из них 7 — за прошедшие сутки (все из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 434 человека (по иным причинам смерти — 980).

На коронавирусную инфекцию обследовали 1 560 082 человека. На 28 июня в регионе прививается 321 247 человек: 67 228 — получили первую прививку, 254 019 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее алтайский минздрав сообщил, что приостановит плановую медпомощь, если жители будут безответственными.