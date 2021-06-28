Четыре ковидных госпиталя экстренно развернули в Алтайском крае

За выходные дни — 26 и 27 июня — в Алтайском крае создали 750 дополнительных мест для пациентов с коронавирусом, сообщает ГТРК «Алтай» .

По данным на 28 июня, в регионе развернуто 2897 коек, из которых свободны 863. Причем только за выходные создали 750 дополнительных мест.

«Краевой госпиталь ветеранов войн вновь полностью перепрофилирован для оказания помощи больным COVID-19, там развернули 300 коек», — отмечают «Вести Алтай».

240 новых пациентов сможет принять Бийская горбольница № 2. Еще 120 мест подготовили в Рубцовске — в горбольнице № 3.

Инфекционный госпиталь на 90 коек развернули в Благовещенской центральной районной больнице.

Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус. altairegion22.ru

В алтайском минздраве заверили, что держат под контролем ситуацию с ростом заболеваемости ковидом.

«Практически сейчас ручной режим управления, по-другому в данной ситуации нельзя. Мы так отработали пики октября-декабря, так работаем и сейчас. Но сейчас у нас есть этапный план развертывания ковидных госпиталей, сформирован резерв кадров. В случае необходимости мы будем развертываться очень быстро, с учетом накопленного опыта», — подчеркнула начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Жанна Вахлова.

На прошлой неделе под ковидный госпиталь вновь перепрофилировали основной корпус горбольницы в Новоалтайске, которая в начале июня вернулась к доковидному режиму.

Ранее алтайский минздрав не исключил приостановление плановой медпомощи, если жители края будут безответственными.