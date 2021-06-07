Одно авокадо в день. Врач назвала 5 продуктов для женского здоровья

Эндокринолог санкт-петербургской «СМ-Клиники» Виктория Гончар считает, что каждой женщине следует ежедневно съедать один плод авокадо. О других полезных для женского здоровья продуктах эксперт рассказала в интервью РИА Новости .

По словам врача, авокадо — чемпион по содержанию полезных веществ. «В нем целый набор макро- и микроэлементов: селен, магний, калий, витамин Е и D, витамины группы B. Желательно три-пять раз в неделю употреблять авокадо, по одному плоду в день» — советует Виктория Гончар.

Также специалист рекомендует женщинам чаще употреблять в пищу молочные продукты, которые содержат кальций и триптофан, аминокислоту — предшественник серотонина.

«На третье место я бы поставила красные сорта мяса, свиную и говяжью печень, индейку и мясо кролика. Эти продукты содержат гемовое железо, которое легче усваивается организмом. Употребляя их два-три раза в неделю, вы снизите риски развития анемии», — отметила эндокринолог.

Также Виктория Гончар напомнила женщинам о пользе рыбы, причем как жирных, так и нежирных сортов. «Это источник фосфора, витаминов D, А, поэтому рыба должна быть в рационе женщин три-четыре раза в неделю» — советует эксперт.

«Пятое — это крупы, которые я их называю „серые“: греча, перловка, бурый, серый, коричневый рис, овес. Крупы богаты селеном, магнием, цинком, фосфором, витаминами группы B и PP. Рекомендовала бы употреблять их в пищу 100−200 граммов ежедневно, на завтрак или обед», — добавила Виктория Гончар.

Ранее другой диетолог назвала идеальный продукт для улучшения пищеварения: это авокадо, утверждает Елена Кален.